Ханты-Мансийск, , 15:09 — REGNUM В Югре создан оперативный штаб по вопросам экономики на период пандемии коронавирусной инфекции. На первом заседании обсуждалась ситуация с ценами по 52 товарам первой необходимости, сообщил директор департамента экономического развития ХМАО Николай Милькис в своём аккаунте в сети Instagram.

«Согласно полученным данным, в целом по Югре ситуация на ценовом рынке стабильна, покупательского ажиотажа нет. При этом отмечен повышенный спрос на молочную и плодовоовощную продукцию, крупы, макароны, яйцо, а также такие товары, как санитарно-гигиеническая маска и антисептик для рук», — отметил Николай Милькис.

Медицинские маски в регионе, как и по всей России, в дефиците. Однако организован их пошив в Нефтеюганске, Сургуте и Ханты-Мансийске.

https://www.instagram.com/p/B-jpG4QBTNS/

Есть информация о повышении цен на масло сливочное, белокочанную капусту, макароны и репчатый рук на территориях, где нет централизованных поставок.

«Учитывая отсутствие в Югре оптово-распределительных складов, попросил предпринимателей при формировании логистики предусмотреть возможность выделения дополнительного транспорта для завоза продукции из-за пределов автономного округа, в случае, если с доставкой того или иного товаров возникают перебои», — сообщил директор департамента экономического развития ХМАО.