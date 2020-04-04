Тюмень, , 14:34 — REGNUM В Тюмени стали печатать респираторы на 3D-принтере. Об этом сообщает оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.

Их производство стартовало в проектной лаборатории центра робототехники в Тюменском Технопарке. Размещённую в открытом доступе 3D-модель респиратора усовершенствовал резидент ФабЛаба Тюменского государственного университета Василий Петров.

Отмечается, что респиратор печатается из безопасного для человека PLA-пластика. Фильтрующим элементом в нём стали ватные диски. Их можно пропитывать дезинфицирующим средством и менять.