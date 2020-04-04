Тбилиси, , 13:47 — REGNUM Порты будут работать, и это касается как Батуми, так и Поти, потому что сегодня это один из жизненных путей обеспечения как Грузии, так и соседних государств, заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария в Батуми 4 апреля.

По его словам, он и глава минздрава Екатерина Тикарадзе приехали в Батуми для того, чтобы на месте проверить работу терминала, который принимает продовольствие и медицинские грузы.

На вопрос, достаточно ли в стране запасов медоборудования и медикаментов, премьер ответил, что в рамках межведомственного совета между различными ведомствами были распределены основные направления, которые они должны курировать в условиях эпидемии. И направление пополнения запасов поручено министру охраны окружающей среды и сельского хозяйства Левану Давиташвили, который, по оценке Гахария, успешно с этим вопросом справляется.

«Порты не остановятся, они будут работать, и это важно как для обеспечения Грузии, так и для наших соседей», — заявил Гахария.

По данным на 4 апреля, в Грузии фиксируется 157 подтвержденных случаев коронавируса. Выздоровели 28 пациентов, погиб 1. В режиме карантина остаются 5526 человек, а в стационарах — 344 пациента.