Калуга, , 13:44 — REGNUM Калужская область присоединилась к всероссийскому коммунальному флешмобу «Мы ради вас остаёмся на работе, вы ради нас оставайтесь дома». Коммунальщики активно призывают жителей к соблюдению режима самоизоляции. Информация об этом появилась на странице министра строительства и ЖКХ региона Егора Виркова в социальной сети «ВКонтакте».

Калужские коммунальщики поддержали флешмоб против коронавируса Admobninsk.ru

К флешмобу уже присоединились сотрудники Калужского регионального экологического оператора, Калугаоблводоканала, Малоярославецкого водоканала, Газпромгазораспределение Обнинска и Калуги, Малоярославецкого управления энергетики и ЖКХ.

«Продолжаю восхищаться креативностью и позитивностью наших коммунальщиков! В непростой ситуации, когда мы все столкнулись с пандемией коронавируса, они продолжают оставаться на боевом посту, и не просто добросовестно выполняют свои обязанности, а находят время для призыва соблюдать режим самоизоляции», — написал Егор Вирков.

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