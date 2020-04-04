Москва, , 13:18 — REGNUM Снижение мирового уровня потребления нефти при увеличении её добычи отмечает 4 апреля аналитический Telegram-канал «Банкста» (banksta).

В канале опубликован график мировой добычи и потребления нефти. Исходя из графика можно сделать вывод о резком понижении спроса на нефть, который начался уже с конца 2019 года и наблюдается по сегодняшний день.

Добыча же нефти при этом, как видно из графика, растёт. При этом аналитики канала отмечают, что рост добычи идёт, скорее «по инерции».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что аналитики Citi Group ожидают резкого снижения мирового спроса на нефть во II квартале 2020 года

Читайте ранее в этом сюжете: Citi Group ожидает резкого снижения спроса на нефть