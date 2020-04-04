Москва, , 12:43 — REGNUM Депутат Госдумы Михаил Щапов (КПРФ) предложил привязать компенсации малому и среднему бизнесу к количеству детей у сотрудников компании, передает корреспондент ИА REGNUM 4 апреля.

На фоне коронавируса президент РФ предложил направить работников предприятий в отпуск с содержанием до 30 апреля, отметил Щапов.

«Считаю, что эта мера возможна, если Правительство начнет компенсировать субъектам МСП расходы на зарплату работников при вынужденном простое. Я бы ориентировался на следующие цифры: 70% от зарплаты, 80% — если есть ребенок, 100% — если детей двое и больше», — предложил депутат.

Процедура признания такой ситуации должна быть максимально упрощена и переведена в онлайн, рассуждает он.