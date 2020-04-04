Токио, , 12:33 — REGNUM Японская корпорация Sony пожертвует $100 млн в глобальный фонд для поддержки людей, пострадавших от вспышки коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ZDNet.

Президент и главный исполнительный директор Sony Кеничиро Йошида рассказал, что часть из выделяемых средств будет направлена в Фонд помощи в связи с пандемией COVID-19, созданный Всемирной организацией здравоохранения. Остальные средства пойдут на поддержку программ дистанционного образования и других действия для сокращения последствий влияния коронавируса.

«Как глобальная компания мы сделаем всё возможное, чтобы преодолеть беспрецедентные проблемы, с которыми столкнулись люди во всём мире», — подчеркнул Кеничиро Йошида.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте генеральный директор Google и Alphabet Сундар Пичаи заявил, что компания выделит $800 млн для борьбы с последствиями коронавирусной инфекции.