Новосибирск, , 11:57 — REGNUM Строительные и промышленные предприятия Новосибирской областивозобновят работу с 6 апреля начнут работать, сообщает оперативный штаб.

Напомним, ранее новосибирские застройщики приостановили работы из-за введённого карантина. Позже они обратились к властям за разрешением продолжить строительство объектов.

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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, в свою очередь предупредил, что руководители этих организаций обязаны обеспечить безопасность сотрудников.

«Новые меры приняты после тщательной проработки, они направлены как на защиту от распространения коронавирусной инфекции, так и на поддержку экономики нашей области», — говорится в оперативной информации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске со 2 апреля была прекращена работа промышленных предприятий и торговли.

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