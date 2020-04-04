Москва, , 11:41 — REGNUM На фоне вспышки коронавируса в России выросло количество вакансий в сфере медицины, безопасности, строительства и домашнего персонала, сообщили представители портала hh.ru 4 апреля «Российской Газете».

Представители рекрутинговой платформы рассказали, что российские компании продолжают размещать вакансии и после продления нерабочих дней до конца апреля. Часть компаний предлагает новым сотрудникам работать удалённо, другие — размещают вакансии, предполагающие выход на работу после окончания режима изоляции.

Общее количество вакансий, размещённых на портале hh.ru в марте 2020 года, выросло на 4% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года. Количество размещённых резюме за этот период выросло на 8%, в среднем на одну вакансию приходится 7 резюме.

Из-за вспышки коронавируса специалистам в сфере маркетинга, бухгалтерии, рекламы, юриспруденции и управления персоналом стало труднее найти работу. При этом выросла востребованность сотрудников в области медицины и фармацевтики, сферы безопасности и госслужбы, строительства и недвижимости, а также рабочего и домашнего персонала.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 апреля президент России Владимир Путин объявил о продлении режима нерабочих дней до 30 апреля включительно для снижения скорости распространения коронавирусной инфекции.