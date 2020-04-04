Москва, , 07:56 — REGNUM Заёмщики в российской банковской системе в апреле 2020 года должны исполнять свои обязательства в соответствии с заключёнными договорами, сообщили в пресс-службе Центрального банка России.

«Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором», — говорится в заявлении.

При этом регулятор рекомендовал кредиторам учитывать возможности должника по исполнению соответствующего обязательства, в частности готовность посетить офис банка при отсутствии другой возможности произвести выплату по кредиту.

Ранее президент России Владимир Путин продлил режим нерабочих дней до 30 апреля. Мера призвана обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие населения в связи с распространением коронавирусной инфекции. В связи с этим в ЦБ напомнили, что установление режима нерабочих дней не распространяется на банки и организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций.

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