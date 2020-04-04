Амстердам, , 07:45 — REGNUM Правительство Нидерландов больше не возражает против намерения авиакомпании KLM уволить временных работников. Речь в общей сложности идёт о 1.500−2.000 сотрудниках. Министр по социальным делам Воутер Коолмеес заявил, что действия компании не являются нарушением закона.

Правительство выделяет миллиарды евро на поддержку нидерландских компаний во время коронакризиса, однако при этом поставила условие, что компании не должны увольнять сотрудников с временным контрактом. Однако в KLM заявили, что мера касается временных работников, которые формально числятся в штате не авиакомпании, а агентств по трудоустройстве. В KLM утверждали, что если компании будет отказано в увольнении временных работников, это приведёт к увольнениям среди постоянных сотрудников.

Министр финансов Вопке Хукстра, также участвовавший в переговорах с KLM, подтвердил, что государство сделает всё, чтобы помочь авиакомпании преодолеть коронакризис и его последствия.