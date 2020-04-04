Эр-Рияд, , 03:03 — REGNUM Саудовская Аравия пойдёт на существенное сокращение добычи нефти при условии, что другие страны, прежде всего Россия, сделают это вместе с ней, заявил 3 апреля журналистам саудовский эксперт и советник по международной экономике и нефтяному рынку доктор наук Мухаммед ас-Саббан.

«Саудовская Аравия готова сократить добычу при условии, что остальные нефтепроизводители во главе с Россией тоже ее снизят и будут этого придерживаться», — сказал он.

Накануне президент России Владимир Путин допустил, что в рамках нового соглашения ОПЕК+ речь может идти о глобальном сокращении уровня добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки.

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Напомним, Саудовская Аравия призвала к срочному созыву встречи ОПЕК+ (члены Организации стран — экспортёров нефти и Россия), которая позволит сообща достичь справедливого соглашения о восстановлении баланса на нефтяном рынке.

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