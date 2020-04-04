Вашингтон, , 02:12 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) впервые в истории зафиксировал остановку мировой экономики, заявила 3 апреля журналистам директор-распорядитель организации Кристалина Георгиева.

«Мы никогда в истории МВФ не видели, чтобы мировая экономика остановилась, — сказала она. — Мы в рецессии, она намного хуже, чем глобальный экономический кризис».

Георгиева добавила, что рецессия 2020 года превосходит по своим масштабам спад, который наблюдался в 2008—2009 годах.

Добавим, экономисты связывают кризис с распространением коронавируса SARS-CoV-2, вспышка которого произошла в конце декабря в китайском городе Ухань.

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