Лондон, , 23:53 — REGNUM Нефть заканчивает последнюю сессию на неделе в хорошем плюсе, марка Brent за 3 апреля прибавила 16% цены и приблизилась к $35 за баррель.

К настоящему моменту июньские фьючерсы Brent подорожали на $4,96 (16,57%), до $34,90 за баррель. Дневной диапазон марки составил $28,26 — $34,99 за баррель.

Майские фьючерсы WTI подорожали на $3,51 (13,86%), до $28,83 за баррель. Диапазон сессии WTI — от $23,52 до $29,12 за баррель.

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