Вашингтон, , 23:51 — REGNUM Спрос на интернет-доставку позволил Amazon.com Inc. увеличить штат сотрудников на 80 тысяч, пишет 3 апреля The Wall Street Journal.

Речь идёт о работе как в США, так и в ЕС. Сотрудники компании проходят ежедневные медосмотры с замером температуры тела.

Популярность интернет-доставки выросла в связи с пандемией, поскольку во многих странах действует карантин: ряду категорий граждан запрещено покидать дома.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом по всему миру превысило миллион.

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