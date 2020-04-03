Ташкент, , 23:08 — REGNUM На Тахиаташской теплоэлектростанции (ТЭС) сегодня, 3 апреля произведён комбинированный пуск первой из двух современных парогазовых установок (ПГУ) мощностью 280 МВт, сообщает Минэнерго Узбекистана.

«Эти ПГУ должны способствовать покрытию потребности в электроэнергии в Республике Каракалпакстане и в Хорезмской области Узбекистана», говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что данный крупный инвестиционный проект по строительству двух современных парогазовых установок на Тахиаташской ТЭС реализуется в соответствии с постановлением президента республики от 11 сентября 2017 года.

Как сообщалоИА REGNUM, в 2016 году, консорциум южнокорейских компаний выиграл тендер на модернизацию Тахиаташской тепловой электростанции.

По условиям тендера, консорциум должен был построить «под ключ» на Тахиаташской ТЭС две парогазовые установки (ПГУ) мощностью по 230−280 МВт.

Срок модернизации составлял 2,5 года.

Сообщалось, что финансирование проекта общей стоимостью 678,2 млн долларов осуществится за счет кредита Азиатского банка развития в размере 300 млн долларов, средств Фонда реконструкции и развития Узбекистана на 230,7 млн долларов и собственных средств «Узбекэнерго».