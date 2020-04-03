Нур-Султан, , 22:48 — REGNUM Меры государственной поддержки экономики, принятые в Казахстане в 2020 году на фоне эпидемии вирусной пневмонии, сохраняют перспективу экономического роста в республике, сообщает 3 апреля Синьхуа со ссылкой на заявление пресс-службы Азиатского банка реконструкции и развития (АБР).

Рост, как ожидается, продолжится и в следующем, 2021 году. Причём, в информации АБР в этой связи говорится о «высоких доходах от нефти», по сравнению с нынешним 2020 годом, а также о грамотной бюджетной политике.

Существенные риски этого прогноза связываются с высокой волатильностью рынков и замедлением роста мировой экономики. Тем не менее, масштаб роста прогнозируется на уровне в 3,6% ВВП. До 6% в 2020 году вырастет инфляция, которая в 2021 году, как ожидается, уменьшится до 5,7%.

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