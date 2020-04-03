Пекин, , 22:40 — REGNUM В Китае принимаются меры по скорейшему восстановлению транспортного сообщения внутри страны, а также на международных маршрутах. Так, по сообщению Синьхуа от 3 апреля, крупнейший мегаполис страны Чунцин открывает прямое железнодорожное сообщение с Европой

В рамках маршрута семь почтовых поездов в течение десяти дней прибудут в Литву с посылками для 36 европейских стран.

В то же время в Ухане, наиболее пострадавшем от эпидемии коронавирусной пневмонии, осуществляется сплошная дезинфекция международного аэропорта Тяньхэ, который возобновит работу 8 апреля. В работах задействована группа специалистов численностью около 160 человек.