Рига, , 22:38 — REGNUM На пограничном пункте Grenctāle между Латвией и Литвой очередь из грузовых автомашин стала уменьшаться. Об этом рассказал министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в интервью «Утренней панораме» телеканала ЛТВ.

«Сейчас проверки документов на границе не происходит, у водителей просто измеряют температуру. Можно сказать, что ситуация нормализуется», — сообщил Эдгар Ринкевич.

На этой неделе длина пробок грузовых фур на латвийско-литовской границе доходила до 40 километров. В четверг она составляла 16. По одностороннему решению властей Литвы у водителей грузовых машин, пересекающих границу с латвийской стороны, проверялись документы, измерялась температура. Для нормализации ситуации потребовалось вмешательство латвийского МИД.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 14 апреля в Латвии из-за пандемии COVID-19 был введен режим чрезвычайной ситуации.