Минск, , 22:13 — REGNUM Белорусское министерство антимонопольного регулирования и торговли 1 апреля приняло постановление «О ценах на природный газ», которым предусмотрено повышение цены на природный газ для энергоснабжающих организаций предприятий гособъединения «Белэнерго», использующих природный газ для производства тепловой и электрической энергии. Об этом министерство проинформировало 3 апреля.

Согласно постановлению, с 1 по 30 апреля за 1000 кубометров газа придётся платить 338,58 белорусского рубля, а с 1 мая — в размере 332,08 белорусского рубля. Цены министерством указаны «в долларовом эквиваленте на уровне, действующем в 2019 году».

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«Указанный рост цены для энергоснабжающих организаций в апреле позволит компенсировать недополученный доход газоснабжающих организаций в связи со снижением потребления природного газа энергоснабжающими организациями в январе — марте 2020 г., — сказано в комментарии МАРТ. — Принятие данного решения не повлияет на уровень тарифов на электрическую и тепловую энергию, отпускаемую энергоснабжающими организациями ГПО «Белэнерго» потребителям реального сектора экономики».

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Министерское постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 апреля нынешнего года.

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Напомним, в 2020 году Газпром поставляет в Белоруссию газ по прошлогодней цене — т. е. по $127 за тысячу кубометров. Тем не менее с 1 января МАРТ Белоруссии на 4% подняло цены на газ для белорусских потребителей. В итоге базовая цена выросла примерно на $40, а до конечных потребителей доходила по ещё более высокой цене. Конкурентного рынка газа в Белоруссии нет.

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