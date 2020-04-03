Москва, , 22:06 — REGNUM Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев включен в состав наблюдательного совета корпорации «Роскосмос», сообщается в тексте указа президента России, опубликованного 3 апреля на официальном сайте правовых актов.

Из состава набсовета исключены первый замглавы правительства РФ Андрей Белоусов и командующий Космическими войсками Александр Головко.

Кроме того, по новому указу президента новыми членами набсовета Роскосмоса стали главком Воздушно-космическими силами Сергей Суровикин, глава Фонда перспективных исследований Андрей Григорьев, помощник президента Игорь Левитин, а также гендиректор «Росатома» Алексей Лихачёв.

Председателем наблюдательного совета остался заместитель главы правительства России Юрий Борисов.

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