Тегеран, , 07:51 — REGNUM 3 апреля посол Ирана в Белоруссии Саид Яри обсудил с министром промышленности страны пребывания Павлом Утюпиным перспективы развития экономического сотрудничества. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В ходе встречи стороны также обсудили последние события, произошедшие в торгово-экономическом сотрудничестве, а также сроки и порядок проведения 15-го заседания совместной экономической комиссии. Темы касались путей придания импульса взаимному сотрудничеству в различных сферах экономики, промышленности и торговли.

Павел Утюпин также является белорусским главой совместной экономической комиссии двух стран. Беларусь — не имеющая выхода к морю страна в Восточной Европе, граничащая с Россией на северо-востоке, Украиной на юге, Польшей на Западе и Литвой и Латвией на северо-западе, а также представляющая особый интерес Ирана в области совместного экономического сотрудничества.