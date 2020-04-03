Москва, , 21:22 — REGNUM Банк России не стал обязывать банки переносить выплаты по кредитам из-за нерабочих дней в апреле. Об этом сообщает пресс-служба регулятора сегодня, 3 апреля.

Напомним, что до 30 апреля в России сохраняется режим нерабочих дней в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Банк России рекомендовал всем банкам работать в режиме новогодних праздников и предоставлять все услуги дистанционно.

При этом подчеркивается, что все обязательства по кредитным договорам должны быть выполнены в срок, в том числе в течение апрельских нерабочих дней.

Стоит отметить, что ряд банков в конце марта перенесли платежи по кредитам на апрель.