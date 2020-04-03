Первоуральск, Свердловская область, , 20:49 — REGNUM В Первоуральске (Свердловская область) отменили платежи по договорам аренды муниципального имущества. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии города.

Решение принял глава Первоуральска Игорь Кабец. Такая инициатива, считают в мэрии, поможет предпринимателям в условиях пандемии COVID-19. Также отменили плату по договорам на право установки и эксплуатации рекламных конструкций и нестационарных торговых объектов.

«Существующие субъекты малого и среднего бизнеса — это рабочие места для тысяч первоуральцев и налоговые доходы городского бюджета», — сказал мэр.

Гордума уже одобрила нововведение на внеочередном заседании.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 39 случаев COVID-19. В регионе продлили режим самоизоляции до 20 апреля 2020 года.

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