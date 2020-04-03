Ижевск, , 20:42 — REGNUM Глава Удмуртии Александр Бречалов принял решение о возобновлении работы ряда предприятий уже с понедельника, 6 апреля. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети.

В частности, будут работать непрерывные производства и все исполнители гособоронзаказов, частные клиники могли работать, теперь к ним добавились стоматологические клиники. Лизинговые компании, строительные магазины в сельских районах, в городах такие магазины могут работать в виде интернет-площадок с условием доставки.

Также возобновят деятельность автосервисы и автомойки, магазины автозапчастей, включая шины, магазины с товарами для новорождённых, магазины для садоводства и огородничества, дежурные МФЦ с учетом достаточности для населения каждого муниципалитета, пункты выдачи онлайн-заказов и службы доставки, лесозаготовительные организации, организации в сфере строительства и малоэтажного строительства, бытовые услуги на дому.

«Например, парикмахерские услуги и услуги персонального тренера. Но делать это надо по предварительной записи через портал государственных услуг Удмуртии… Мы должны понимать, кому мы эту услугу, эту возможность предоставляем», — пояснил глава республики.

Также в перечень бытовых услуг входит и чистка ковров, и ремонт обуви и одежды.

Кроме того, имеют право работать все организации, которые создали условия для дистанционной работы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Удмуртии заявил, что в республике в рамках действия режима всеобщей самоизоляции разрешаются индивидуальные пробежки, занятия скандинавской ходьбой, индивидуальные тренировки с персональным тренером на открытом воздухе без использования общественного инвентаря, а также прогулки мам с детьми в закрытых колясках на придомовой территории.