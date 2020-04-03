Ново-Огарево, Московская область, , 20:32 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что в рамках нового соглашения ОПЕК+ речь может идти о глобальном сокращении уровня добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки. Об этом глава государства заявил сегодня, 3 апреля, в ходе онлайн-совещания по проблемам энергетики.

«По предварительным оценкам, думаю, что речь может идти о сокращении в объёме где‑то 10 миллионов баррелей в сутки, чуть меньше, может, чуть больше. Конечно, это всё должно происходить по‑партнёрски», — сказал Путин.

При этом глава государства пояснил, что речь может идти о сокращении от того уровня добычи, который сложился до начала кризиса, то есть речь идёт об уровне добычи первого квартала текущего года. Иными словами, Москва не будет обсуждать сокращение уровня добычи от нынешних «задранных» кризисом уровней.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский лидер заявил, что Москва готова пойти на новое соглашение по сокращению уровня добычи нефти, но это соглашение должно быть партнерским и взаимовыгодным.

Напомним, что предыдущие соглашение ОПЕК+ развалилось, и мировые цены на нефть рухнули стремительно.