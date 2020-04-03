Ульяновск, 3 апреля 2020, 20:29 — REGNUM В двух районах Ульяновской области первичные результаты тесты на коронавирус дали у двух пациентов. «Беспечность людей» в одном из районов вынудила власти ввести оперативно режим особых ограничений. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил в своём видеообращении губернатор Ульяновской области Сергей Морозов на своей странице в «Инстаграмме».
Глава региона пояснил, что власти ожидают вторичные тестов на коронавирус пациентов из посёлков Новоспасское и Карсун, так как первичные дали, «к сожалению, положительный результат». По его словам, если пациент из Новоспасского проявил ответственность, то «Карсунский случай демонстрирует определённую беспечность».
Власти устанавливают всех контактных лиц.
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 2 апреля в Ульяновской области под наблюдением медработников находились 400 человек, из-за рубежа прибыли 1325 жителей. Ранее в регионе был подтверждён один случай коронавируса: он выявлен у 15-летного подростка из Димитровграда, который вернулся в регион из Англии, побывав в Москве и Самаре. Спустя две недели он выздоровел, 2 апреля его выписали.
Напомним, в регионе введёт режим самоизоляции для всех. Для передвижения по улицам жителям необходимо иметь с собой соответствующие справки от работодателя о продолжении трудовой деятельности. В планах — введение qr-кодов.