Ульяновск, , 20:29 — REGNUM В двух районах Ульяновской области первичные результаты тесты на коронавирус дали у двух пациентов. «Беспечность людей» в одном из районов вынудила власти ввести оперативно режим особых ограничений. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил в своём видеообращении губернатор Ульяновской области Сергей Морозов на своей странице в «Инстаграмме».

Глава региона пояснил, что власти ожидают вторичные тестов на коронавирус пациентов из посёлков Новоспасское и Карсун, так как первичные дали, «к сожалению, положительный результат». По его словам, если пациент из Новоспасского проявил ответственность, то «Карсунский случай демонстрирует определённую беспечность».

«Да, в момент возвращения страна, откуда приехал человек, не была еще закрыта. Но уже было понятно, что ситуация в мире с заболеваемостью новой инфекцией опасна. Поэтому человек, тем более имевший медицинское образование, должен был понять, что н соблюдать все меры предосторожности и ограничить контакты. К сожалению, этого не случилось. Сегодня мы вынуждены оперативно ввести в этом муниципальном районе (Карсунском районе, — Прим. ИА REGNUM) режим особых ограничений», — сказал Сергей Морозов, который возглавил муниципальный штаб по коронавирусу.

Власти устанавливают всех контактных лиц.

«До окончательного разъяснения ситуации организуем особый режим движения на въездных участках в рабочий поселок Карсун, в сёлах Сосновка и Нагаево для проведения санитарной обработки автомобилей, в том числе мы будем смотреть на состояние здоровья водителей», — отметил губернатор, подчеркнув, что в самом посёлке будет действовать «режим жесткой самоизоляции», усилены контрольно-пропускные посты.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 2 апреля в Ульяновской области под наблюдением медработников находились 400 человек, из-за рубежа прибыли 1325 жителей. Ранее в регионе был подтверждён один случай коронавируса: он выявлен у 15-летного подростка из Димитровграда, который вернулся в регион из Англии, побывав в Москве и Самаре. Спустя две недели он выздоровел, 2 апреля его выписали.

Напомним, в регионе введёт режим самоизоляции для всех. Для передвижения по улицам жителям необходимо иметь с собой соответствующие справки от работодателя о продолжении трудовой деятельности. В планах — введение qr-кодов.