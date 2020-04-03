Нью-Йорк, США, , 20:22 — REGNUM Банк Morgan Stanley ожидает резкого роста безработицы в Соединенных Штатах из-за рецессии, связанной с эпидемией коронавируса, 3 апреля сообщает агентство Reuters.

Согласно прогнозу Morgan Stanley, во втором квартале 2020 года рабочие места в Соединенных Штатах потеряют 21 млн человек.

Общий процент безработных в США достигнет рекордных 15,7%. Это на 12,8% больше, чем ранее прогнозировал банк.

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