Ново-Огарево, Московская область, , 20:20 — REGNUM Российская Федерация готова договариваться с нефтедобывающими странами о новом соглашении по сокращению уровня добычи нефти. Об этом сегодня, 3 апреля, заявил президент России Владимир Путин в ходе онлайн-совещания по проблемам энергетической отрасли.

Путин рассказал, что он обсуждал энергетическую проблематику с президентом США Дональдом Трампом, а также находится в постоянном контакте с саудитами.

«Нас всех беспокоит складывающаяся ситуация, все заинтересованы в совместных и согласованных действиях для обеспечения долгосрочной стабильности рынка», — отметил президент России.

Путин подчеркнул, что Россия считает необходимым объединить усилия игроков энергетического рынка и стабилизировать цены на нефть.

«Мы не были инициаторами разрыва сделки ОПЕК+. И мы готовы к договорённостям с партнёрами и в рамках этого механизма — ОПЕК+, и готовы к взаимодействию с США по этому вопросу», — заявил Владимир Путин.