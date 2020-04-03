Миффлинтаун, , 21:13 — REGNUM Производитель кошерной пищи Empire Kosher закрыл свой перерабатывающий завод в Пенсильвании после того, как два сотрудника сдали положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает The Times of Israel.

Курица, как ожидается, еще будет доступна для пасхальной трапезы на следующей неделе, а завод в Миффлинтауне, насчитывающий 550 сотрудников, должен вновь открыться 13 апреля.

Пресс-секретарь министерства сельского хозяйства Пенсильвании уточнил, что штат не отдавал приказа о закрытии фермы. В какой именно части производства работали сотрудники, у которых был положительный результат теста на коронавирус, неизвестно.