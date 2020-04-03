Москва, , 20:18 — REGNUM Бесперебойная вне зависимости от внешних обстоятельств работа специалистов и объектов инфраструктуры; стопроцентное выполнение мероприятий эксплуатационной и критической части инвестиционной программ; обеспечение качества и надежности энергоснабжения; развитие дистанционных и цифровых сервисов — эти и другие приоритеты в работе группы «Россети» на ближайшией период определил руководитель холдинга Павел Ливинский в ходе заседания штаба электросетевого комплекса.

Как было отмечено на заседании, во всех 80 регионах присутствия группы компаний необходимо с соблюдением всех сроков и объёмов, при любых внешних обстоятельствах выполнить все запланированные мероприятия эксплуатационной и критической части инвестиционной программ в рамках подготовки к следующему осенне-зимнему периоду. Павел Ливинский поручил совместно с региональными властями обеспечить бесперебойную работу специалистов ГК «Россети» и подрядных организаций, занимающихся развитием электросетевой инфраструктуры и подготовкой её к зиме.

Как отмечается в официальном сообщении ГК «Россети», для поддержки сотрудников, продолжающих исполнять служебные обязанности на рабочих местах, вводятся надбавки в размере не менее 30%. Также Павел Ливинский дал поручение оказать помощь семьям работников, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, организовать поддержку пенсионеров и ветеранов электросетевого комплекса, разработать и реализовать меры по реабилитации работников по завершении неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

Отдельно глава крупнейшего электросетевого комплекса страны дал поручение продолжать развитие онлайн-сервисов, которые, по его словам, проходят сейчас настоящую проверку, и повышать клиентоориентированность. «Мы должны быть в числе лучших мировых практик не только по качеству и надежности электроснабжения, но и в вопросах связи с потребителями. Наши специалисты должны находить решение возникающих у клиентов вопросов и проблем, они обязаны предоставлять обратную связь не только в рамках существующих регламентов, а с максимальной пользой для обращающихся», — добавил Павел Ливинский.