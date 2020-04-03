Ново-Огарево, Московская область, , 20:11 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что еще в начале марта Москва предлагала продлить сделку ОПЕК+, но ситуация стала развиваться по иному сценарию. Об этом российский лидер заявил сегодня в ходе онлайн-совещания по ситуации в энергетической отрасли страны и на глобальных энергетических рынках.

«Наша страна всегда выступала и выступает за обеспечение долгосрочной стабильности нефтяного рынка, за учёт позиций как производителей, так и потребителей. Мы никогда не стремились к тому, чтобы цены были слишком высокими, и хотели избежать ситуации, когда цены были бы слишком низкими», — заявил президент России.

Он пояснил, что российский бюджет сверстан из расчета $42 за баррель, и на этом уровне российская экономика вполне хорошо себя чувствует.

«Полагаю, что и для потребителей это очень важно. Вообще, всё это предполагает формирование эффективного баланса спроса и предложения, предполагает предсказуемость и экономическую обоснованность цен. Вот к чему мы всегда стремились», — заключил глава государства.