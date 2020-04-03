Рига, , 20:10 — REGNUM Почти у 30% домохозяйств Латвии в начале 2020 года совсем не было накоплений. Об этом пишет портал LSM со ссылкой на данные Центрального статистического управления (ЦСУ) Латвии.

В ЦСУ рассказали, что на данный момент проводят большое исследование об условиях жизни и благосостоянии жителей Латвии. В данный момент уже опрошены представители 1004 домохозяйств.

По предварительным данным, у 29,3% семей, в докризисный период, на начало 2020 года совсем не было накоплений. У 40,9% домохозяйств уровень накоплений позволял сохранять прежний уровень жизни в течение трёх месяцев. У 29,8% опрошенных — более трёх.

Отмечается, что ЦСУ в ходе опроса, который будет продолжен, планирует опросить более 5000 домохозяйств.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 14 апреля в Латвии из-за пандемии COVID-19 был введен режим чрезвычайной ситуации.