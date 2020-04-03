Мехико, , 21:11 — REGNUM Пивоваренная компания Crupo Modelo (Мексика) временно прекращает производство пива марки Corona и других брендов группы, сообщает 3 апреля AFP. Заводы остановятся уже 5 апреля.

Продукция компании поставляется в 180 стран, однако сейчас она вынуждена минимизировать производство. При этом, если правительство согласится, что пиво — это агропромышленный продукт, то компания согласна выполнить план, который позволит трем четвертям персонала работать на дому и гарантировать поставку пива.

Grupo Modelo управляет в Мексике одиннадцатью пивоваренными заводами.