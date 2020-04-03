Москва, , 19:14 — REGNUM Сделка ОПЕК+ будет заключена, но ключевой вопрос — на каких условиях. Об этом 3 апреля сообщил корреспонденту ИА REGNUM доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский.

«Вероятность сделки стопроцентная. Там пойдет речь о сокращении добычи и, по всей вероятности, сокращение будет в основном за счет нас. Скажем, в пропорции 1/3 Саудовская Аравия — 2/3 мы. Американцы сокращать вообще ничего не будут. И мы на это пойдем», — уверен экономист.

Кричевский отметил, что ОПЕК волнует не кто у кого покупает, не уровень цен, «а уничтожение одного из ключевых игроков на мировом рынке».

«А это кто? Россия. Об этом и речь. Вот Трамп объявил, что Россия и Саудовская Аравия в скором времени могут договориться о сокращении объемов добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки или более. Мы с вами не говорим, что договорились уже, но даже если договоримся, даже в пополам, что такое 10 млн баррелей в сутки? У нас добыча такая, что сокращение 5 млн баррелей — это катастрофа, а если нам скажут «сокращайте 6,5 млн», а ещё мы на это согласимся, то я вообще не представляю, как мы будем жить дальше. Тут два момента: какими будут параметры сделки и будут ли эти параметры освещаться в российских средствах массовой информации. У меня, например, такой уверенности нет. Потому что это позор, это предательство национальных интересов. Рынок нефти рано или поздно восстановится, а ограничения останутся», — сказал эксперт.