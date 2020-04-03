Нью-Йорк, США, , 19:09 — REGNUM Фондовый рынок США проводит торги 3 апреля в «красной зоне», индекс Dom Jones опустился к отметке 21 000 пунктов.

В настоящий момент индекс Dow Jones опустился на 340,69 пункта (1,59%), до 21 072,75 пункта, индекс S&P 500 упал на 38,80 пункта (1,54%), до 2488,10 пункта, индекс Nasdaq упал на 103,65 пункта (1,38%), до 7383,66 пункта.

Уолл-стрит находится под давлением глобальной пандемии COVID-19. Число выявленных носителей коронавируса в США является самым большим среди всех стран мира.

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