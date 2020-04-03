Москва, , 18:52 — REGNUM Среди компаний, которые выиграют от кризиса, будут фармацевты, доставка, а также вырастет серый сектор экономики. Об этом 3 апреля сообщил корреспонденту ИА REGNUM доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский.

«Это фармацевты, доставка, IT, транспортники, что касается наземного транспорта, автомобильного, — доставка еды. Сфера услуг не так сильно и страдает, основа сферы услуг — это не кабаки, а финансовые организации. Они, наоборот, не страдают. А вообще резко вырастет серый сектор. Даже те предприятия, которые были в благополучные времена добросовестными налогоплательщиками, таковыми быть перестанут. Потому что будут переходить из крупных предприятий в категорию предприятий, подпадающих под льготу по уплате социальных взносов, не 30%, а 15%. Есть несколько неубиваемых способов», — сообщил экономист.