Душанбе, , 18:44 — REGNUM Совет директоров Всемирного банка (ВБ) утвердил выделение правительству Таджикистана 11,3 млн долл. грантовых средств от Международной ассоциации развития для Проекта экстренного реагирования на коронавирусную инфекцию COVID-19 в стране.

Проект направлен на поддержку работы властей Таджикистана по предотвращению распространения коронавируса, а также эффективному реагированию на риски для здоровья граждан страны, социальные риски, которые возникают в связи с пандемией COVID-19.

В отделениях реанимации и интенсивной терапии медицинских учреждений страны будут развернуты порядка 100 новых полностью оборудованных коек. Помимо этого, персонал этих отделений пройдет обучение мерам по профилактике распространения коронавирусной инфекции, уходу за больными COVID-19, а также долгосрочному оказанию помощи тяжелобольным пациентам.

На выделенные средства Таджикистан сможет закупить материалы, которые необходимы для быстрого и точного диагностирования и профилактики коронавируса: от наборов для тестирования до средств индивидуальной защиты медицинских работников.

По словам постоянного представителя ВБ в Таджикистане Яна-Петера Олтерса, уровень опасности проникновения коронавирусной инфекции на территорию страны очень высок, поэтому «для быстрого и эффективного реагирования стране в оперативном порядке необходимо соответствующим образом привести в готовность свои системы здравоохранения и социальной защиты».

В ходе проекта на проведение информационно-просветительских мероприятий по предотвращению распространения COVID-19 финансовую поддержку получат представители СМИ и местные сообщества.