Липецк, , 18:27 — REGNUM В Липецкой области до 12 тысяч рублей увеличили пособия по безработице, а те, кто претендует на материнский капитал, в течение трёх месяцев будут получать по пять тысяч рублей. Как сообщает ИА REGNUM, об этом рассказал глава региона Игорь Артамонов.

По кредитам для физических лиц вводятся налоговые каникулы до шести месяцев, для их получения липчанам нужно обратиться в банк. Малому бизнесу предложили кредиты под 0% на выплату заработной платы.

В регионе отменили штрафы за несвоевременную оплату услуг ЖКХ. Также Игорь Артамонов заявил, что по итогам его встреч с представителями торговых центров, арендаторов и арендодателей будут приняты дополнительные меры для поддержки бизнеса.

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