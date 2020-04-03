Саранск, , 18:25 — REGNUM Предприятия Мордовии перестраивают свою работу и включаются в борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Так, в рамках акции взаимопомощи #МыВместе саранские Механический и Приборостроительный заводы разрабатывают конструкторскую документацию и подготовку производства «Системы клапанной быстроразъемной для кислорода» для оснащения лечебных учреждений.

АО «Медоборудование» готовит персонал двух передвижных дезинфицирующих станций. Также предприятие разрабатывает мобильный комплекс для дезинфекции медицинской одежды. АО «Электровыпрямитель» ведёт переговоры с потенциальными поставщиками комплектующих для систем подачи кислорода в медицинских учреждениях.

ООО «Рузаевский Трикотаж» и «Мордовские узоры» начали выпускать медицинские маски.

ИА REGNUM напоминает, ранее республиканское отделение Российского союза промышленников и предпринимателей вышло с инициативой оказания помощи лечебным учреждениям и создании фонда. Глава Мордовии Владимир Волков поддержал предложение бизнес-сообщества республики, в регионе стартовала акция взаимопомощи #МыВместе.

«Объединение усилий бизнеса и социального сектора сейчас особенно важно для сплочения общества, для более эффективной работы по противодействию коронавирусу», — подчеркнул глава республики.