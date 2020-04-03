Чебоксары, , 20:07 — REGNUM В Чувашии в рамках дополнительных мер по усилению безопасности значительно сокращаются пассажирские перевозки. Соответствующий документ подписал врио главы республики Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Решения в части перевозок приняты в рамках «комплекса ограничительных и иных мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Согласно документу, с 3 апреля и до особого распоряжения в Чувашии приостанавливаются пассажирские перевозки по междугородним маршрутам, а также «перевозок пассажиров и багажа по заказам».

Кроме того, ограничиваются пригородные перевозки «с 5 часов до 9 часов, с 12 часов до 14 часов, с 17 часов до 21 часа». Также ограничения коснутся маршрута между Чебоксарами и Новочебоксарском.

«Ограничить осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении Чебоксары — Новочебоксарск путем осуществления регулярных перевозок с 5 часов до 9 часов с интервалом движения 10 минут, с 9 часов до 17 часов — 20 минут, с 17 часов до 21 часа — 15 минут», — говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля в Чувашии изолировали жительницу Нижневартовска с подтверждённым коронавирусом: она работала в Москве, где ей и стало плохо. Она решила не дожидаться результатов теста, а отправилась в Чебоксары на автобусе. В ходе разбирательств выявлено 26 лиц, контактировавших с пациенткой, все они изолированы. В отношении женщины заведено уголовное дело.

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Врио главы республикиОлег Николаев назвал данный случай «вопиющим», отметив, что вынужден ужесточить меры безопасности. По его словам, нужно"усилить контроль» за прибывающими в Чувашию не только из-за границы, но и из других регионов.

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