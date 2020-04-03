Вашингтон, , 18:21 — REGNUM Экспорт хирургических масок нужно поставить под контроль, заявил 3 апреля глава комитета по иностранным делам Палаты представителей американского Конгресса Элиот Энгел в своём послании вице-президенту США Майклу Пенсу.

Энгел отметил, что в стране наблюдается острый дефицит хирургических масок и других индивидуальных средств защиты от коронавируса. Это связано, в том числе, и с «нерегулируемым экспортом» этой продукции.

Продажи за границу выгодны для производителей, которые порой спекулируют на теме пандемии, отметил законодатель. А администрация президента, подчёркивает Энгел, ничего не сделала, чтобы исправить ситуацию. Нужен строгий контроль за вышеуказанным экспортом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США является лидером по числу подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Число инфицированных достигло 244 678.

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