Подгорица, , 18:18 — REGNUM Врачи клинического центра Черногории сообщили 3 апреля, что из 160 выявленных заболевших коронавирусом госпитализирован 21 пациент.

Самому младшему пациенту 3 года, ребенок стабилен, но был госпитализирован.

Два человека подключены к аппаратам ИВЛ.

По словам врачей, пациентов лечат по современным протоколам, которые были опробованы в других странах, где коронавирус появился ранее. В первую очередь, в Китае.

Глава центра Евто Эракович сообщил примерные темпы заражения в стране. 70 зараженных в стране своими контактами заразят около 6500 человек, от этого ожидается 150 смертей и 300 человек, нуждающихся в ИВЛ.

В настоящее время в Черногории есть только 106 аппаратов ИВЛ.