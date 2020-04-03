Душанбе, , 18:12 — REGNUM Пандемия COVID-19 станет причиной замедления роста экономики Таджикистана в 2020 и 2021 годах. К такому выводу пришли составители отчёта «Обзор развития Азии 2020», опубликованному Азиатским банком развития (АБР).

По данным авторов обзора, в Таджикистане возможно снижение государственных инвестиций, прямого потока иностранных инвестиций, а также денежных переводов.

Рост ВВП страны в 2020 году может опуститься до 5,5%, а в 2021 — до 5%. Отмечается, что в 2019 году этот показатель составлял 7,5%.

По словам постоянного представителя АБР в Таджикистане Прадипа Сривастава, коронавирус уже подорвал экономику страны: начали происходить перебои в торговой сфере, ослабла национальная валюта страны, выросли расходы на здравоохранение, при этом снизились доходы, поступающие в казну от туристического сектора и трудовых мигрантов, замедлилась работа инвестиционных проектов.

Авторы отчёта предлагают властям Таджикистана различные пути решения данных проблем.

Так, в обзоре говорится о том, что правительство Таджикистана должно провести реформы в налоговой политике страны, которые бы сделали страну более привлекательной для инвесторов и бизнесменов. Сейчас налоговые, пенсионные и страховые отчисления компаний, осуществляющих свою деятельность на территории страны, почти вдвое превышают нормы, установленные для стран с переходной экономикой, как в Европе, так и Центральной Азии.

Таджикистану необходимо найти другие способы для пополнения бюджета страны.

В отчёте отмечается, что правительству не нужно останавливаться на уже проведённых в системе изменениях: электронная подача налоговых деклараций, онлайн-оплата налоговых взносов. А двигаться дольше.

Следует поработать над налоговыми льготами: предоставлять их только тем предприятиям и людям, чья деятельность непосредственно влияет на инвестиционный фон в стране, развитие инноваций, создание рабочих мест для граждан. При этом административная нагрузка должна стать меньше.

По словам постоянного представителя АБР в Таджикистане Прадипа Сривастава, все прогнозы относительны, так как «влияние пандемии COVID-19 на экономику Таджикистана еще предстоит в полной мере увидеть и оценить».

Напомним, что с 1998 года АБР выделил Таджикистану более 1,8 млрд долл., из которых порядка 1,3 млрд долл. были выданы в виде грантовых средств.