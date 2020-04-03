Тамбов, , 18:05 — REGNUM В Тамбовской области в связи со сложившейся ситуацией по коронавирусу и введенным режимом самоизоляции, не будут начисляться пени за просрочку оплаты услуг ЖКХ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил глава администрации Тамбовской области Александр Никитин.

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин Tambov.gov.ru

По его словам, это одна из мер, призванных поддержать население в связи с объявленными нерабочими неделями.

«Рассматриваем вариант отсрочки платежей и отсутствие штрафных санкций. Есть разные формы оплаты в электронном виде и онлайн-сервисы. Кто-то не сможет этим воспользоваться, например, люди старшего возраста, поэтому мы все эти вопросы проработаем. Каких-то штрафных санкций не должно быть», — отметил Александр Никитин.

Ранее в адрес ресурсоснабжающих организаций, регионального оператора по обращению с ТКО, Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тамбовской области, управляющих компаний региона администрация области направила рекомендации о приостановке начисления штрафов и пени за просрочку оплаты услуг ЖКХ.

Начисление пени рекомендуется приостановить на время пандемии нового коронавируса по заявлениям граждан, которые из-за эпидемии не смогут платить за жилищно-коммунальные услуги. Жители региона должны написать заявление в свою управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию, которая оказывает им услуги напрямую.

Сделать это тамбовчане могут в дистанционном режиме. На сайтах компаний размещены адреса электронной почты для общения с потребителями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Александр Никитин обсудил с главами муниципалитетов пакет мер, принимаемых региональными властями для противодействия распространению коронавирусной инфекции нового типа.