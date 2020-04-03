Тамбов, , 18:01 — REGNUM Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин обсудил с главами муниципалитетов пакет мер, принимаемых региональными властями для противодействия распространению коронавирусной инфекции нового типа, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Тамбовский губернатор Александр Никитин на пресс-подходе Tambov.gov.ru

Тамбовский губернатор провел совещание с главами городов и районов, на котором обсудил принимаемые меры по противодействию распространения коронавирусной инфекции. Они включают режим самоизоляции, поддержку малого среднего бизнеса, а также помощь гражданам в решении насущных вопросов. Глава региона подчеркнул, что региональные власти примут все необходимые действия, чтобы минимизировать потери, связанные с нерабочими неделями.

Первым делом Александр Никитин обратил внимание на то, что система здравоохранения региона полностью готова к оказанию медицинской помощи всем заболевшим новой коронавирусной инфекцией, включая наличие 242 аппаратов ИВЛ для лечения пациентов с тяжелыми осложнениями. Кроме того, в ближайшие дни будут развернуты дополнительные койки в отдельном корпусе областной больницы. А к 26 апреля планируется расширить мощности инфекционных стационаров на базе Рассказовской и Тамбовской ЦРБ. В планах — закупка еще 156 аппаратов ИВЛ и средств индивидуальной защиты для медиков. Региону на эти цели выделено из федерального бюджета 249 млн рублей.

Пока ситуация с распространением коронавирусной инфекции оценивается как управляемая. Вместе с тем, её дальнейшее развитие во многом зависит от сознательности граждан и выполнения предписаний по самоизоляции.

Александр Никитин особо оговорил, что в Тамбовской области карантин не вводился, поэтому руководители на местах не должны позволять неоправданно жестких мер в отношении граждан, вышедших на улицу по уважительным причинам.

«Дисциплина превыше всего. Все жители должны оценивать риски и выполнять предписания по самоизоляции, особенно граждане старше 65 лет. Мы со своей стороны будем предпринимать все необходимые действия, чтобы не дать распространиться инфекции. Надеемся на лучшее, но берем в расчет и негативные сценарии. Могу сказать с уверенностью, что меры, принимаемые в Тамбовской области, позволят их избежать. Конечно, все задачи, которые президентом поставлены, полностью выполняются», — подчеркнул Александр Никитин.

По словам главы региона, во многом определяющей станет следующая неделя. Статистика заболеваемости покажет, достаточно ли принимаемых мер, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции.

Пока региональные власти готовят пакет мер, направленных на поддержку экономики, малого и среднего бизнеса. Они предполагают налоговые льготы для владельцев коммерческой недвижимости при условии послаблений в части арендной платы для представителей малого и среднего бизнеса, налоговые каникулы и отсрочки по обязательным платежам. В понедельник эти предложения поступят на согласование с федеральными ведомствами. Александр Никитин подчеркнул, что руководство области намерено не допустить роста безработицы и закрытия малого и среднего бизнеса.