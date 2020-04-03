Москва, , 17:57 — REGNUM Сигареты и другая табачная продукция, а также автомобильные запчасти могут быть возвращены в список товаров первой необходимости. Об этом сообщает РБК со ссылкой на рекомендации вице-премьера Виктории Абрамченко, направленные руководителям регионов.

Возвращение указанных товаров в перечень означает, что их производство и продажа будут разрешены в период нерабочих дней, объявленных президентом России Владимиром Путиным.

Как отмечает издание, подлинность соответствующего документа подтвердила представитель вице-премьера.

Как сообщало ИА REGNUM, табачная продукция и автозапчасти фигурировали в первоначальной версии перечня, одна затем были исключены из него.

Накануне Владимир Путин объявил о решении подлить режим нерабочих дней в России в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса на месяц — до 30 апреля включительно.