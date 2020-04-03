Рига, , 17:55 — REGNUM В некоторых регионах Латвии число пассажиров на автотранспорте снизилось на 90%, соответственно снизились и продажи билетов. Об этом сказала представитель дирекции «Автотранспорта» Зане Плоне порталу LSM.

По ее словам, перевозчикам не хватает финансовых средств для поддержания бизнеса.

«Скорее всего, уже в ближайшем будущем, дирекции «Автотранспорта» придётся обратиться к правительству с просьбой увеличить дотацию на пассажирские перевозки», — сказала Плоне.

Она напомнила, что до введения режима чрезвычайной ситуации, выполняя государственный заказ, перевозчики совершали 7000 рейсов в день на региональных маршрутах.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 14 апреля в Латвии из-за пандемии COVID-19 был введен режим чрезвычайной ситуации.