Нью-Йорк, США, , 17:43 — REGNUM Аналитики Citi Group ожидают резкого снижения мирового спроса на нефть во II квартале 2020 года, 3 апреля сообщает агентство Reuters.

Согласно прогнозу City, во втором квартале года глобальный спрос может сократиться на 18−20 млн баррелей в сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате глобального падения спроса из-за эпидемии коронавируса цены на нефть ранее опустились ниже $25 за баррель. Однако в настоящий момент нефтяные цены растут.

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