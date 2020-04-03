Вашингтон, , 17:28 — REGNUM Общий уровень безработицы в США по итогам минувшего месяца достиг 4,4%, пишет 3 апреля The Washington Post.

Только в течение марта в США убавилось 701 тыс. рабочих мест. Больше половины рабочих мест потеряны в сфере туризма (459 тысяч).

Рабочих мест лишились сотрудники таких сфер как розничная торговля, строительство, здравоохранение. Этот спад связан с рецессией экономики на фоне пандемии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за две последние недели в США было подано 6 млн 648 тыс. заявок на получение пособий по безработице.

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